"Азов" спростував фейк росіян про "капітуляцію" з білим прапором

У полку "Азов", який захищає Маріуполь від російських окупантів, заперечили фейк про нібито "капітуляцію" захисників міста з білим прапором, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужа "Азову"

"З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором.

Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обидвома групами.

Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь", обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте".

У соцмережах поширювали непідтверджену інформацію, що начебто захисники Маріуполя вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.