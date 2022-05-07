Одеська міськрада: російські ракети завдали удару по підприємству та аеродрому

В Одесі чотири російські ракети завдали удару по цивільному підприємству в житловому районі, ще дві - по раніше зруйнованій злітно-посадковій смузі аеродрому, повідомляє Укрінформ.

Про це з посиланням на ОК "Південь" повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

"По Одесі завдано ракетного удару 6 ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

4 ракети потрапили до приватного підприємства з виробництва меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові будинки поряд", - йдеться у повідомленні.

Ще дві ракети знову завдали удару по пошкодженій раніше злітно-посадковій смузі та пункту управління польотами Одеського аеропорту.

На місцях влучення працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

Пожежу на площі близько 900 кв.м ліквідовано. Триває розбір завалів. Залучено понад 60 рятувальників.

Постраждалих наразі немає. Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, сьогодні підрозділи Збройних сил України знищили над Одесою черговий ударний БПЛА типу "Форпост", який намагався розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури, а також ворожий катер типу "Серна" у Чорному морі.

Нині ворог продовжує не лише фізичну руйнацію інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на громадянське населення.