Мер Варшави заборонив росіянам святкувати 9 травня в столиці
Місцева влада Варшави виступила проти прохання посольства РФ у Польщі про святкування 9 травня, повідомляє РБК-Україна.
Про це каже заява мера Варшави Рафала Тшасковського.
"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я категорично проти цього", - сказано у повідомленні.
При цьому високопосадовець наголосив, що жодна польська державна установа не має брати участі у цій ініціативі. Ба більше, цю ініціативу треба заборонити.
"Я не даю згоди на проведення агресором свята у Варшаві", - резюмував він.
Раніше ми повідомляли, що у Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приуроченим до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.