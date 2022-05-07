Шмигаль: українці зможуть одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорт

Українці зможуть одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Кабмін затвердив експериментальний проект, повідомляє РБК-Україна.

Про це каже заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

“На засіданні уряду затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорт одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів”, - розповів чиновник.

Проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.

Нагадаємо, що також під час цього ж засідання Кабінет Міністрів додатково направив 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Рішення ухвалено 7 травня 2022 року.