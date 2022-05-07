ЗМІ: президент Сербії запропонував повернути призов до армії

Президент Сербії Александр Вучич запропонував повернути в країні призов до війська, повідомляє Європейська правда.

Про це пише "Балканський оглядач".

"Моя пропозиція полягатиме в тому, щоб у наступний період запровадити обов’язкову військову службу тривалістю 90 днів. Це не шість місяців, не 365 днів... Таким чином чоловіки стають зрілими, дізнаються, що таке патріотизм, що таке виконання обов’язку" , - заявив Вучич у зверненні до громадськості ввечері 6 травня.

Прийняти чи відхилити пропозицію "після довгих і серйозних дебатів мають відповідні установи та парламент", зазначив сербський лідер.

Вучич також підкреслив, що "Сербія буде залишатися військово-нейтральною", хоча "в регіоні немає території, яка б не була з НАТО".

"Наше бажання - бути єдиною країною, яка не є членом НАТО, і ми будемо дотримуватися цієї політики" , - заявив він.

Разом з тим, Вучич підкреслив, що Сербія остаточно обрала західний шлях.

Хоча Сербія є країною-кандидатом у ЄС і має погоджуватися із зовнішньою політикою ЄС, вона не приєдналася до ЄС щодо запровадження санкцій проти Росії, що викликало критику у Брюсселі та у всьому блоці.