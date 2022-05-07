Верещук: з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку

Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали, повідомляє Українська правда.

Про це свідчить facebook-сторінка Верещук.

"Наказ Президента виконано: усі жінки, діти та літні люди з Азовсталі евакуйовані. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено".

На території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові, які захищають територію заводу від російських військ, які перевершують їх за кількістю. Військові, за фактом, оточені переважаючими силами протвініка у підземеллях заводу.

Родичі та близькі захисників постійно звертаються до української влади та міжнародної спільноти, щоб їх негайно врятували. Зокрема, озвучують пропозицію операції так званої "extraction" за аналогією з операцією "Динамо", яку провели сили Союзників під час облоги Дюнкерка в червні 1940 року. Тоді в ході битви за Францію рятувальні кораблі евакуювали морем англійських, французьких та бельгійських військових, а також созні підрозділи, коли на суші їх з усіх боків оточили сили Вермахту.

Українське військово-політичне керівництво неодноразово запевняло, що докладає всіх зусиль у дипломатичному вимірі щодо виведення українських захисників. Для військового вирішення ситуації Україна потребує важких артилерійських систем та підтримки авіацією, чого зараз не вистачає. Також українське командування просило блогерів та пересічних громадян не розповсюджувати неправдиву та неперевірену інформацію про перебіг боєвих дій, зокрема, на території "Азовсталі" у Маріуполі.