Денисова: на Запоріжжі окупанти тероризують населення та відбирають землю
Окупанти проводять на територіях окупованої частини Запорізької області політику терору із застосуванням фільтраційних заходів, повідомляє Новое время.
Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Агресор впроваджує політику терору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації у безпечні регіони України та грабують аграрні підприємства", — йдеться в повідомленні.
Зокрема у селищі Чернігівка окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, в якій вказано скільки землі має власник, скільки — в оренді. Лише після цього нададуть ліцензію на обробку землі. В іншому випадку комендант відбере всю землю, яка не вказана у паперах окупантах.
За даними Денісової, у Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що витребували лише «військовий податок», а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.
Уповноважена з прав людини наголошує на тому, що терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях — військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.