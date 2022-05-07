РосЗМІ: десантники, які брали участь у війні проти України, проїдуть на параді в Москві

Російські десантники, які брали участь у війні РФ проти України, проїдуть на БТР під час урочистого параду до дня перемоги в Москві 9 травня, повідомляє Новое время.

Як пише російська державна пропагандистська агенція ТАСС, 9 травня участь у параді на Красній площі візьмуть і ті військовослужбовці окупаційних військ, які брали участь у загарбанні територій України, зокрема підрозділ повітряного десанту.

Нібито 7 травня зранку під час репетиції параду в Москві в колоні проїхали окупанти на БТР-МДМ Ракушка.

Раніше міжнародна агенція Reuters опублікувала власне розслідування обставин злочинів російських окупантів у Бучі. Журналісти з’ясували, що під час масових звірств, катувань і вбивств українців у місті дислокувалися військовослужбовці 76 десантно-штурмової дивізії зі Пскова, яка також брала участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року.

Велика частина підрозділів російських повітряно-десантних військ (рос. ВДВ) загинула в боях за аеропорт Антонов у Гостомелі.

В Україні та у всьому світі завершення Другої світової війни відзначають 8 травня як День пам’яті та примирення. Саме 8 травня 1945 року було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини. У Росії продовжують традицію радянського режиму відзначати 9 травня День Перемоги.