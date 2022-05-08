Заступник держсекретаря США погодила в Європі посилення санкцій проти РФ

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман в суботу на зустрічі в Парижі обговорила з колегами з Британії, Німеччини, Італії та Франції плани щодо посилення санкцій проти РФ. Також обговорювалася допомога Україні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Крім Шерман, участь у зустрічі взяли заступник міністра закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі, статс-секретар МЗС Німеччини Андреас Міхаеліс, генеральний секретар МЗС Італії Етторе Франческо Секуї та генеральний секретар МЗС Франції Франсуа Делатр.

"У них відбулася велика бесіда з приводу російського вторгнення в Україну, важливості продовження надання військової допомоги Україні, а також надання гуманітарної допомоги мільйонам людей, які змушені були покинути свої будинки. Учасники скоординували плани додаткових санкцій та інших заходів для притягнення РФ до відповідальності" , - сказано в повідомленні.

Вони також обговорили загрозу для глобальної продовольчої безпеки, яку створює російське вторгнення.

Раніше Шерман в рамках зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане і постійними представниками НАТО в Брюсселі висловила стурбованість США з приводу підтримки КНР російської агресії.

За словами Шерман, ця підтримка проявляється в поширенні Китаєм дезінформації про НАТО і війну Росії в Україні.