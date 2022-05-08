Україна відзначає День пам'яті та примирення

У День пам'яті та примирення Україна разом із країнами Європи та США вшановує борців із нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Цього року меморіальні заходи відбудуться за умов повномасштабної російської агресії, коли над світом знову нависла глобальна загроза, пише Анна Березина, РБК-Україна.

Історія пам'ятного дня 8 травня

Сьогодні практично у всьому світі згадують героїв боротьби з нацистською Німеччиною та загиблих у найкривавішому конфлікті у сучасній історії.

Європа та Сполучені Штати Америки відзначають День пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років 8 травня. Саме цього дня 77 років тому о 23:01 за середньоєвропейським часом у Берліні був ратифікований Акт про беззастережну капітуляцію німецьких військ, що означало остаточну перемогу Антигітлерівської коаліції над німецькими збройними силами.

У Європі пам'ятний день має офіційну назву "Victory in Europe Day". Щорічно 8 травня о 23:01 у багатьох містах відбувається акція "Перша хвилина світу". На відміну від європейських країн, у СРСР перемогу над нацистами традиційно відзначали 9 травня. Саме цього дня 1945 року акт про капітуляцію Німеччини було доставлено Сталіну.

До 60-х роковин закінчення Другої світової війни Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію із закликом до світової громадськості відзначати Дні пам'яті всіх жертв Другої світової війни протягом 8-9 травня.

Фото: РБК-Україна

Символом Дня пам'яті жертв війни є червоний мак. Квітка символізує кривавий слід від пострілу. Традиційно аплікацію квітки прикріплюють до одягу з лівого боку біля грудей.

Значення Дня пам'яті та примирення в Україні

Українці приєдналися до європейської традиції 8 років тому, коли парламент ухвалив закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". З 2015 року День пам'яті та примирення 8 травня відзначають як державне свято.

Відповідно до закону, обов'язком держави та громадян є шанобливе ставлення до пам'яті про перемогу над нацизмом, про ветеранів війни, українського визвольного руху та жертв нацизму.

На державному рівні розпочалася реалізація програми з актуалізації та переосмислення подій Другої світової війни на підставі оновлених фактів, зруйнованих міфів часів Радянського союзу.

Так, через спотворення та маніпулювання РФ моральною спадщиною учасників Другої світової війни, 4 травня 2022 Верховна рада ухвалила постанову "Про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом". У документі наголошується на необхідності підтвердити внесок українського народу в спільну перемогу військ антигітлерівської коаліції над нацизмом.

У сьогоднішніх умовах агресії Росії проти українського народу, в Українському інституті національної пам'яті наголосили на значенні Дня пам'яті та примирення. 8 та 9 травня мають бути нагадуванням про страшну катастрофу та застереженням, що не можна вирішувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом.