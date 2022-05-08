Що таке військові облігації та як їх можна придбати – роз'яснення НБУ

Військові облігації - це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку для фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, кількість вкладників серед громадян та бізнесу України на 6 травня перевищила 38,5 тисяч.

Міністерство фінансів України вчасно і в повному обсязі виконує власні зобов'язання. Зокрема, близько 1 тис. юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.

Результати аукціонів публікуються за посиланням.

Детальнішу статистику щодо купівлі військових ОВДП громадянами та бізнесом публікує депозитарій Національного банку щопонеділка.

Основні умови купівлі військових ОВДП

Міністерство фінансів випускає як гривневі, так і валютні військові облігації. Водночас купувати валютні ОВДП зараз можна лише за валюту, у якій вони номіновані;

номінальна вартість однієї гривневої облігації становить 1 тис. грн, доларової - 1 тис. доларів, відповідно облігації, номінованої у євро, - 1 тис. євро;

ставка дохідності визначається на аукціоні. Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими - 3,7% річних, а за облігаціями, номінованими у євро, - 2,5% річних;

податки та збори із доходу за військовими облігаціями не стягуються.

Як придбати військові ОВДП

Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки - первині дилери (зараз їх 11).

Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.

Під час вибору фінансового партнера для операцій із військовими облігаціями потрібно звертати увагу на всі можливі комісії та вартість інших супутніх послуг, які надаються цими установами.

Придбати військові облігації можна на суму:

від 1 тис. грн в таких банках та інвестиційних фірмах: Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банку Південний, Монобанк, ICU, Універ Капітал, Дрегон Капітал, БТС Брокер та Кінто;

від 20 тис. грн - у Банку Кредит Дніпро;

від 50 тис. грн - в Ощадбанку за спрощеною процедурою;

від 100 тис. грн - в ПриватБанку, Кредобанку, ОТП Банку;

від 300 тис. грн - в Таскомбанку;

від 500 тис. грн - в Райффайзен Банку та в Креді Агріколь Банку.

Нагадаємо, за даними Мінфіну за рахунок військових облігацій державний бюджет України профінансований на суму 60,105 млрд гривень.