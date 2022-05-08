Луганська ОВА: внаслідок авіаудару РФ зі школи Білогорівки 60 загиблих

Жертвами російської бомбардування школи в селищі Білогорівка Луганської області попередньо стали 60 осіб, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За даними чиновника, в момент вибуху в приміщенні школи перебувало близько 100 осіб.

На місці події працювали рятувальники і пожежники, які погасили полум'я, а також потім розбирали завали. Роботи пізно ввечері були припинені. Тоді надзвичайники дістали з-під уламків кількох громадян, а також виявили під завалами два тіла загиблих.