Луганська ОВА: внаслідок авіаудару РФ зі школи Білогорівки 60 загиблих
Жертвами російської бомбардування школи в селищі Білогорівка Луганської області попередньо стали 60 осіб, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За даними чиновника, в момент вибуху в приміщенні школи перебувало близько 100 осіб.
На місці події працювали рятувальники і пожежники, які погасили полум'я, а також потім розбирали завали. Роботи пізно ввечері були припинені. Тоді надзвичайники дістали з-під уламків кількох громадян, а також виявили під завалами два тіла загиблих.
"Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 осіб... Пожежу було ліквідовано майже чотири години, потім проведено розбирання завалів і, на жаль, знайдено тіла двох загиблих. Евакуйовано з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Швидше за все, всі 60 людей, що залишилися під уламками будівель, загинули", - пише Гайдай в Telegram.