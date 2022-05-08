Newsweek: РФ витрачає на війну майже 1 млрд доларів на день

Росія витрачає на війну з Україною 900 млн доларів на день. Ця сума містить виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами, а також вартість ремонту загубленої або пошкодженої військової техніки, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це пише Newsweek.

Приблизну вартість одного дня війни для Росії підрахував Шон Спунтс, головний редактор Sofrep.

Відзначається, що РФ також має платити за тисячі одиниць критично важливої зброї і запущених крилатих ракет, "кожна з яких коштує близько 1,5 млн доларів".

Водночас підкреслюється, що загальні ж втрати Росії від війни ще серйозніші. Адже наведені Спунтсом цифри враховують тільки військові витрати і не беруть до уваги фінансові втрати, які Росія "могла понести через жорсткі економічні санкції, введені проти неї Заходом".