Зеленський у Бородянці нагадав світові про "ніколи знову"

Президент України Володимир Зеленський виступив 8 травня зі зверненням до Дня пам’яті та примирення. Він заявив, що 24 лютого — у день початку повномасштабного вторгнення Росії — слово "ніколи" стерли, розстріляли та розбомбили сотнями ракет, повідомляє Новое время.

Своє звернення він записав на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Бородянці Київської області — одного з "багатьох свідків" воєнних злочинів РФ.

"Мільйони втрачених життів, скалічених доль, закатованих душ і мільйони причин, щоб сказати злу "ніколи знову". Ми знали ціну, яку сплатили за цю мудрість наші предки, знали, як важливо вберегти її та передати нащадкам, але і гадки не мали, що наше покоління буде свідком наруги над словами, що, як виявилося, є істиною далеко не для всіх. Цьогоріч ми кажемо „ніколи знову“ інакше. Ми чуємо „ніколи знову“ інакше. Це звучить болісно, жорстоко, без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете "ніколи знову"? Розкажіть про це Україні" , — сказав президент України.

Зеленський заявив, що росіяни закатували мирних українців зі словами "не все так однозначно" та "можемо повторити".

"Потвори почали повтори. Наші міста, які пережили страшну окупацію настільки, що й 80 років мало, щоб про неї забути, знов побачили окупанта і отримали другу дату окупації у своїй історії, а деякі, як наприклад, Маріуполь — третю[…] Через десятиліття темрява знову повернулась в Україну і вона знову стала чорно-білою. Знову зло повернулося: в іншій формі, під іншими гаслами, але з цією ж метою" , — наголосив глава держави.

Він додав, що за два роки окупації нацисти вбили в місті на Донеччини 10 тисяч мирних людей, тоді як РФ за два місяці блокади — 20 тисяч. За словами Зеленського Росія влаштувала в Україні "криваву реконструкцію нацизму, його режиму, діям та словам".

"Нашого never again вистачило на 77 років. Ми проґавили зло. Воно відродилось знову і зараз. Це розуміють всі країни і всі народи, які підтримують Україну" , — сказав президент, нагадавши про звірства Другої світової, які пережили поляки, британці, французи, чехи, євреї та інші народи.

Зеленський наголосив, що правда переможе і доказ цього має назву Вервольф — колишня ставка і бункер Гітлера біля Вінниці та руїни, які від нього залишилися — підсумувавши, що жодне зло уникне відповідальності й не зможе заховатися в бункері.