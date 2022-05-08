El Pais: ЄС готує план на випадок зупинки поставок газу з Росії

Європейська комісія готує план енергозбереження на випадок різкого припинення постачання газу з Російської Федерації. Його можуть схвалити вже 18 травня, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це пише іспанська газета El Pais.

За даними видання, у разі припинення постачання газу з Росії надзвичайні заходи торкнуться всіх країн-учасниць ЄС. Зокрема, країни з іншими джерелами поставок, такі як Іспанія, повинні будуть ділитися газом з партнерами в Євросоюзі, постраждалими від дій РФ.

Крім того, Брюссель вимагатиме, щоб нормування енергії в промисловому секторі застосовувалося таким чином, щоб компанії в країні з повною пропозицією не мали конкурентної переваги перед компаніями в країнах, постраждалих від припинення постачання російського газу.

Зазначимо, від припинення постачання російського газу в Європу також постраждає Україна, за газотранспортною системою якої прокачується близько 40 млрд кубометрів газу на рік. Доходи від транзиту оцінюються близько 3 млрд доларів.