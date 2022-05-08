Денисова: в Україні з початку повномасштабної війни загинули 225 дітей
З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 225 дітей, постраждало ще 413 дітей, повідомляє Новое время.
Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова із посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження,
"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", — зазначила Денісова.