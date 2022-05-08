Розвідка Британії пояснила, що не так із присутністю командирів РФ на передовiй
За даними британської розвідки, спроби старших командирів російських військ вирішувати проблеми особистою присутністю на передовій не дали суттєвого результату, призвівши тільки до підвищених втрат у їхніх лавах і неготовності колег, яким доводиться приймати командування, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться 8 травня в огляді британської розвідки про війну в Україні, який щодня публікує Міноборони Великої Британії.
"Труднощі з командуванням і контролем, як і невпевнені дії військ на передовій, спонукали старших командирів особисто з’являтись на полі бою, напевно, щоб особисто брати на себе лідерство в операції. Російські командувачі рідко делегують оперативні повноваження підлеглим, а вони з цієї причини не отримують важливого досвіду лідерства", – зазначають розвідники.
"Проте не помітно, щоб присутність цих командувачів на передовій якось покращила чи змінила оперативний задум. Успіхам росіян продовжують заважати недоліки планування та підтримки", – йдеться в огляді.
Зазначається, що присутність командувачів вищого рівня близько до передової наражає їх на значний ризик, і саме це спричинило непропорційно великі втрати серед старших офіцерів РФ у цій війні.
"Це призвело до того, що сили повільніше реагують на невдачі і не можуть змінювати свій підхід на полі бою. Усі ці проблеми вірогідно зберігатимуться і далі, з огляду на відносну нестачу досвіду оперативного командування у тих офіцерів, яких призначають замість вбитих", - додають у повідомленні.