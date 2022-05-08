Луганська ОВА: ЗСУ відійшли від Попасної на міцніші позиції

Українські військові відійшли від Попасної на більш міцні позиції. Про це в неділю, 8 травня, в етері телемарафону заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

Він розповів, що, окрім Попасної, стрілецькі бої тривають у напрямках Воєводівки та Білогорівки. Складною залишається ситуація в районі Рубіжного, Сєвєродонецька, який окупанти декілька десятків разів обстріляли напередодні, та в Гірській громаді (Тошківка, Катеринівка, Золоте-4).

"На жаль, наші війська дійсно відійшли трішечки від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали більше двох місяців — скільки йде велике вторгнення Росії в Україну. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія — там зруйноване все вщент. Тому наші відійшли на більш міцні позиції, які підготували завчасно" , — заявив Гайдай.

Він додав, що Сєвєродонецьк є важливою ціллю росіян, де вони хочуть оголосити про захоплення всієї області та про вихід на адміністративні кордони Луганщини.