Дані Генштабу: РФ втратила в Україні 25,5 тис. військових

Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про втрати російської армії в Україні після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1130 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.,

артилерійських систем – 509 од.,

РСЗВ - 179 (+7) од.,

засоби ППО - 86(+2) од.,

літаків – 199 од.,

вертольотів – 156 (+1) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од.,

кораблі/катери – 12 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19).

спеціальна техніка - 39 (+1).

крилаті ракети – 92 (+2).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку" , - зазначили в Генштабі.

Дані уточнюються.