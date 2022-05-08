Дані Генштабу: РФ втратила в Україні 25,5 тис. військових

Дані Генштабу: РФ втратила в Україні 25,5 тис. військових
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про втрати російської армії в Україні після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1130 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.,
  • артилерійських систем – 509 од.,
  • РСЗВ - 179 (+7) од.,
  • засоби ППО - 86(+2) од.,
  • літаків – 199 од.,
  • вертольотів – 156 (+1) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од.,
  • кораблі/катери – 12 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19).
  • спеціальна техніка - 39 (+1).
  • крилаті ракети – 92 (+2).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку", - зазначили в Генштабі.

Дані уточнюються.

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