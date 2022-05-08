Дані Генштабу: РФ втратила в Україні 25,5 тис. військових
Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про втрати російської армії в Україні після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1130 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.,
- артилерійських систем – 509 од.,
- РСЗВ - 179 (+7) од.,
- засоби ППО - 86(+2) од.,
- літаків – 199 од.,
- вертольотів – 156 (+1) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од.,
- кораблі/катери – 12 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19).
- спеціальна техніка - 39 (+1).
- крилаті ракети – 92 (+2).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку", - зазначили в Генштабі.
Дані уточнюються.