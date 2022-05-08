ОВА: за добу російські ракети загрожували Львівщині з акваторії двох морів

Минулої доби існувала загроза ракетних ударів Росії по Львівській області з акваторії Каспійського та Чорного моря, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в Telegram.

"Ключове, що варто знати жителям Львівщини за добу:

Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу (з 9 ранку 7 травня по 9 ранку 8 травня): 1 оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації РФ з акваторії Каспійського моря 2 оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним".

Козицький навів ще низку даних щодо області.

Кількість людей, які перетнули кордон на виїзд на всіх переходах Львівської області – за добу: 20258, з 24 лютого: 1985234.

Станом на 9 годину ранку 8 травня на усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.

Кількість внутрішньо переміщених осіб, яких розселили у Львівській області – за добу: 262 осіб. У період з 24 лютого: 341 464 людини. За даними очільника ОВА, вкомунальних та державних закладах області можуть прийняти на поселення ще майже 11 600 людей.

Поліція області опрацювала 1584 звернення щодо підозрілих людей та об‘єктів.