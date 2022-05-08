Спікер німецького Бундестагу розпочала свій візит до Києва

Спікер німецького Бундестагу Бербель Бас розпочала свій візит до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив керівник протокольної служби Бундестагу у своєму Twitter.

"Президент Бундестагу Бербель Бас розпочинає візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшановуватиме загиблих у Другій світовій війні та від тиранії націонал соціалістів, а також візьме участь у політичних переговорах", - повідомив він.

Як відомо, планується її зустріч зі речником Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як голова Бундестагу політик СДПН обіймає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франко-Вальтера Штайнмаєра.

Днями очікується візит до Києва також міністерша закордонних справ Анналени Бербок.