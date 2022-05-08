Денісова: у Мелітополі дітей змушують одягати георгіївські стрічки

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області дітей змушують одягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну, повідомляє Новое время.

Про це заявила омбудсменка Людмила Денісова.

Денісова зазначає, що такі дії вчиняють директори шкіл, які співпрацюють з окупаційними військами.

"Педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях. Є інформація, що зазначене вчиняється без згоди батьків" , — додає омбудсменка.

Денісова наголосила, що зазначені дії російських загарбників є порушенням статті 29 Конвенції ООН про права дитини та прямим доказом вчинення геноциду щодо українського народу.