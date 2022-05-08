ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожий вертоліт із десантом на острові Зміїний

Підрозділ ЗСУ знищив ворожий вертоліт із десантом на острові Зміїний, повідомляє Укрінформ.

Відповідне відео оприлюднило оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.

«Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі 8 травня підрозділами повітряного командування "Південь" також було виявлено та знищено дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем у напрямку Чорного моря по Одеській області.