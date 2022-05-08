Денисова: окупанти вивозять олію із захоплених територій Запорізької області

Окупанти продовжують грабувати захоплені українські території. Зокрема, із Запорізької області російські військові вивозять не лише зерно, а й олію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що окупанти почали вивозити продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу. Підприємство готувало олію на експорт для іноземних партнерів.

"Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської військової агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту", - йдеться у повідомленні.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини, оскільки викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, через війну в українських портах заблоковано близько 90 млн тонн зерна. Це може спричинити продовольчу кризу в деяких країнах.

Раніше ми повідомляли, що окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно у РФ та Крим.