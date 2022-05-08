Мерія: російські окупанти посилюють свої позиції у Маріуполі

Години перемир’я та тиші російські окупанти використовують для укріплення своїх позицій в Маріуполі. Нещодавно вони обладнали нову точку для роботи снайперів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7 ранку" , - пише він.

За його словами, кожну паузу між військовими діями окупанти використовують для посилення власних позицій для штурму "Азовсталі".