ЗМІ: Португалія може передати Україні американські бротетранспортери

За інформацією одного із португальських видань, Португалія готується передати Україні американські бронетранспортери M113, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Nascer do SOL, посилаючись на джерело у Міноборони Португалії.

Йдеться про 15 бронетранспортерів американського виробництва, які перебували на озброєнні португальської армії майже 30 років. Вашингтон нібито просив Португалію про цей трансфер останніми тижнями. Журналісти згадують, що це відповідає проханню президента України Володимира Зеленського у дистанційному зверненні до парламенту.

Також з урядових джерел стало відомо, що наприкінці травня заплановано візит до Києва прем'єра Португалії Антоніу Кошти. Минулого тижня Кошта зазначив, що готовий ухвалити запрошення Зеленського, але можливі дати візиту тоді не називали.

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати таку техніку від США. Неофіційно повідомлялося, що передачу своїх М113 Україні розпочала також Данія.