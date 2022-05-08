Гайдай: російські війська завдали авіаційних ударів по Лисичанську

Зранку 8 травня російська армія відкрила вогонь по Лисичанську Луганської області. Окупанти нанесли авіаудари і застосовували артилерію, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської області Сергій Гайдай.

Він зазначив, що про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо.