Гайдай: російські війська завдали авіаційних ударів по Лисичанську
Зранку 8 травня російська армія відкрила вогонь по Лисичанську Луганської області. Окупанти нанесли авіаудари і застосовували артилерію, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Луганської області Сергій Гайдай.
Він зазначив, що про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо.
"Однак знов маємо руйнування об'єктів критичної інфраструктури — обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження", — йдеться у повідомленні.