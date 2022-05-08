ОВА: окупанти обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області
Російські окупанти вчора ввечері завдали удару по лікарні міста Оріхів Запорізької області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
Повідомляється, що лікарню в Оріхові було обстріляно близько 21:00.
"На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. Наразі проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вивозять із Запорізької області підготовлену для експорту олію.