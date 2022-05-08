ОВА: окупанти обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області

Російські окупанти вчора ввечері завдали удару по лікарні міста Оріхів Запорізької області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що лікарню в Оріхові було обстріляно близько 21:00.

"На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. Наразі проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу лікарні (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вивозять із Запорізької області підготовлену для експорту олію.