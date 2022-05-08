СБУ: окупанти на Херсонщині пиячать і влаштовують перестрілки

Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині, а у "вільний від роботи час" - сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та "поножовщину", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в записах телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ

"Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд" , - розповідає своїй дружині загарбник із так званої "ДНР".