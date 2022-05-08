СБУ: окупанти на Херсонщині пиячать і влаштовують перестрілки
Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині, а у "вільний від роботи час" - сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та "поножовщину", повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в записах телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ
"Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - розповідає своїй дружині загарбник із так званої "ДНР".
Він додає, що окупанти масово пиячать і від цього почали "самоліквідацію" власної армії:
"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, на втором - порезали друг друга…".