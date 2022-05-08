МВС: минулої доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донбасу

Минулої доби російські військові обстріляли 19 населених пунктів Донбасу, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, на удари російських військ зазнали Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар'їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишево, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії.

"Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнуванням зазнали щонайменше 85 цивільних об'єктів - житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об'єкти життєзабезпечення", - зазначили в МВС.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ.