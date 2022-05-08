Рогозін погрожує Маску за передачу Україні Starlink

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін погрожує засновнику компанії SpaceX Ілону Маску за передачу Україні терміналів супутникового інтернету Starlink, повідомляє Новое время.

"За нашою інформацією, доставка та передача ЗСУ абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювались Пентагоном. Ілон Маск, таким чином, причетний до постачання фашистських сил в Україні засобами воєнного зв’язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав" , — написав Рогозін у Telegram.

В перші дні війни міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надіслати станції супутникового інтернету Starlink. За два дні перша партія прибула в Україну. З того часу SpaceX відправила ще дві партії станцій, що дозволяє дедалі більшій кількості військових, урядових та рятувальних служб підключатися до супутникового інтернету.