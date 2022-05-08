ОВА: ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку

Українські військові проводять успішні контрнаступні дії на Запорізькому напрямку. Це випливає із статистичних даних втрат противника цих територіях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Запорізької ОВА.

"На запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі у Запорізькій області.

Додамо, як повідомляли в Генштабі, російські війська безуспішно намагаються наступати на різних ділянках фронту.