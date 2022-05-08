Шмигаль зустрівся з головою Бундестагу у Києві

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із головою німецького Бундестагу Бербель Бас, яка прибула до столиці, повідомляє Укрінформ.

Про це він написав у Твіттері.

«Україна сплачує високу ціну, захищаючи цивілізований світ. Акцентував на цьому під час зустрічі у Києві з Президентом Бундестагу Бербель Бас. Ми розраховуємо на підтримку німецьких партнерів у відновленні України та вступі до ЄС. #Stoprussia разом», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, президент німецького Бундестагу Бербель Бас 8 травня прибула до Києва.