"Схеми": Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму

Супутник зафіксував стягування зенітно-ракетних сил армії РФ на північ окупованого Криму – у село Філатівка, розташоване поблизу Херсонської області, повідомляє Радио Свобода.

На знімку, які є у розпорядженні журналістів «Схем», помітно збільшення кількості російської військової техніки, серед якої – зенітні та ракетні комплекси.

У травні на одній із цих дільниць кількість військової техніки збільшилася. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня, який має в своєму розпорядженні «Схеми».

За словами військового експерта, який на прохання журналістів проаналізував знімок, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двохсот бойових броньованих машин різного типу та вантажних та командних автомобілів. Окремо з'явилася великогабаритна техніка, яка, за словами експерта, може бути зенітними та ракетними пересувними комплексами.

«На вигляд можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню «Смерч», протиповітряний комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», – розповів військовий експерт .

Така техніка може використовуватись для обстрілу позицій українських військових.

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