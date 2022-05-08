Федоров: на потреби ЗСУ через "Дія" вже зібрали 300 млн гривень

На потреби Збройних сил України через програму "Дія" зібрали 300 млн. грн, повідомляє Укрінформ.

Про це віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Щодня ви допомагаєте ЗСУ у "Дія": розповідаєте про ворогів і донатите гроші. Усього ми вже зібрали 300 мільйонів гривень у фонд "Повернися живим", - зазначив він.

За інформацією голови Мінцифри, на зібрані гроші українські захисники отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки, квадрокоптери та деталі до квадрокоптерів, генератори, тепловізійну та нічну оптику, металошукачі та багато іншого.

"Щодня наші герої наближають перемогу, а кожна ваша гривня допомагає їм у цьому! Разом ми – сила", - підкреслив Федоров.

Як повідомлялося, уряд запускає сайт u24.gov.ua. Це платформа для збору коштів на підтримку України у рамках глобального проекту United24. Кожна людина у світі може пожертвувати та допомогти Україні боротися за нашу свободу. Для посилення обороноздатності та першочергових заходів щодо відновлення звільнених територій Україна залучатиме благодійні кошти на підтримку нашої держави в рамках проекту United24. Уряд затвердив порядок накопичення та витрачання коштів, які надходять до України у вигляді благодійної допомоги. Документ чітко визначає, які рахунки офіційні та які органи державної влади можуть витрачати ці кошти. Вся інформація про це буде публічною та прозорою.