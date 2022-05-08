ОВА: вся Луганщина без світла, росіяни пошкодили восоковольтну лінію

На Луганщині внаслідок авіаудару пошкоджено ЛЕП, вся область залишилася без електроенергії, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє у телеграмі прес-служба Луганської ОВА.

"Вся Луганська область без електроенергії. решісти продовжують обстріл з неба, авіаударом пошкоджено лінію 110кВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виїхати до місця ушкодження складно через обстріли.

Втім, кожен УГА має генератори, тому мешканці можуть звернутися, щоби зарядити телефони.

Мобільний зв'язок працює зі збоями, але іноді можна додзвонитися.

Як повідомлялося, вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому в Луганській області, внаслідок чого зруйновано двоповерховий будинок, за попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 людей.