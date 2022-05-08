МВС Польщі: кожен четвертий працездатний біженець з України працевлаштувався

У польській базі даних PESEL (ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч осіб працездатного віку з України. Понад 100 тисяч з них, тобто кожна четверта особа, вже легально працюють в Польщі, повідомляє Польське радіо.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер.

Він зазначив, що необхідно розробити системне рішення, над яким уряд вже працює разом зі своїми партнерами, щоб люди, які втекли з України до Польщі, могли адаптуватися і стати самостійними у новій країні.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі додав, що дуже велика частина українських біженців вже стає незалежною.

"Наприклад, у Польщі легально працює понад 100 тисяч людей з тих, які приїхали до Польщі, а в базі даних PESEL є понад 400 тисяч осіб працездатного віку, тобто кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде", – підкреслив він.

Шефернакер зазначив, що біженці з України намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.

Уповноважений уряду у справах біженців з України нагадав, що поки що Польща не отримала від Європейського Союзу жодних коштів, які можна було б використати для допомоги біженцям з України.

Він додав, що Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.