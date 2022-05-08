Джонсон у промові до Дня перемоги у Європі згадав Україну

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у своєму вітанні до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України та пообіцяв підтримку, повідомляє Європейська правда.

Коротке відеозвернення Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.

"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі" , - заявив прем’єр Британії.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine. Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022

Нагадаємо, Британія анонсувала новий пакет обсягом 1,6 млрд доларів на допомогу для України, включно з системами контрбатарейної боротьби та іншим озброєнням.

В уряді повідомили також, що Джонсон цього місяця зустрінеться з провідними компаніями військово-промислового комплексу та обговорить збільшення виробництва, з огляду на зростання попиту через війну в Україні.

Також уряд Великої Британії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 569, які вже передані.