Нацполіція повідомила про наслідки російського обстрілу Миколаївській області

Внаслідок російських атак по Миколаївській області минулої доби, 8 травня, є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що протягом 7 травня на 102 надійшло 642 повідомлення, переважна кількість яких — про обстріли. Наразі слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місцях подій.

Кожен факт поліцейські документують за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення правил та звичаїв війни).

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція