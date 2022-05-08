Азов: окупанти вбили у заблокованому Маріуполі 25 тисяч людей

Російські окупанти вбили в заблокованому Маріуполі 25 тисяч людей. Про це під час пресконференції з оточеної Азовсталі заявив офіцер управління розвідки Ілля Самойленко, повідомляє Новое время.

За його словами, такого захоплення, яке триває останні 2,5 місяці, з такою кількістю жертв серед військових ворога та втрат серед мирного населення ще не було в історії.

"Найбільш розбиває мені серце те, що відбувається евакуація невеличких груп. Політики відзначають невеликі перемоги — евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією" , — заявив Самойленко.

Штурм Азовсталі триває. Війська РФ завдали ударів з важкої артилерії, після чого кинули в бій танки і під їхнім прикриттям розпочали висадку десанту. Росія не дає коридор захисникам Маріуполя, які продовжують тримати оборону на оточеному заводі. Вони готові евакуюватися за підтримки третьої сторони зі своєю зброєю, забравши поранених і тіла загиблих. Захисники неодноразово просили застосувати до них процедуру extraction (екстракції).

Маріуполь залишається заблокованим російськими окупантами вже понад два місяці. Дії російських військових спричинили у Маріуполі масштабну гуманітарну катастрофу. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та цивільну інфраструктуру і блокують гуманітарну допомогу. Після тривалих переговорів і завдяки дипломатичним зусиллям російська сторона 1 травня врешті відкрила гуманітарний коридор із заводу для цивільних. 8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що загалом з оточеної Азовсталі вдалося вивезти понад 300 цивільних. Зараз триває підготовка другого етапу евакуаційної місії — рятуватимуть поранених і медиків.