Зеленський: санкції проти Росії треба посилювати, доки вона не припинить війну

Санкційний тиск на Росію потрібно посилювати, поки вона не припинить війну і не поважатиме свободу в Європі, повідомляє Укрінформ.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на спільній прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем зустрічі із представниками ЗМІ у Києві.

«Необхідно посилювати санкційний тиск на Росію, доки Росія не зупинить цю війну проти нашої держави, проти наших людей, доки не звільнить нашу землю і доки не поважатиме свободу в Європі. Потрібно підвищувати для неї ціну за цю агресію. Дякуємо за готовність Хорватії підтримувати шостий санкційний пакет Європейського Союзу», – сказав Зеленський.

Він обговорив із Пленковичем взаємодію щодо відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни.

«Відступаючи, російські військові багато залишили, але доброго нічого не залишили. Тисячі мін та розтяжок. Зробили все, щоб завдати якнайбільшої шкоди, щоб змусити людей страждати навіть після деокупації. Вважаю, що це не лише виклик для наших людей, це виклик для всіх, хто шанує та цінує прості пріоритетні речі. Просто цінує життя. Тому правильно на все це реагуватиме спільно», – сказав глава держави.

Зеленський додав, що обговорювалися питання інтеграції України до ЄС та захисту енергетичної свободи Європи.

«Завдяки Хорватії та особисто прем'єр-міністру Пленковичу за сильну підтримку на шляху до Європейського Союзу», - додав Президент.

Глава держави також подякував Хорватії та його уряду за всю підтримку, адже у ці дуже важливі та дуже складні для України часи ця країна є принциповою учасницею антивоєнної коаліції.

"Ми разом захищаємо не лише право наших громадян, не лише громадян України, а й європейського народу на незалежність та демократичне життя. Ми разом захищаємо майбутнє об'єднаної Європи та робимо все, щоб повернути силу міжнародному праву", - зазначив Президент.

Він додав те, що Хорватія точно знає, що означає боротися за свободу, бо зуміла захистити волю свого народу у визвольній війні у 90-х роках минулого століття.