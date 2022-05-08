Пленкович: Хорватія продовжить підтримку України

Хорватія продовжить послідовно підтримувати Україну в різних сферах життя, оскільки переконана, що це вибір правильного боку історії та етики, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович на спільному брифінгу з президентом України в Києві.

Глава хорватського уряду відзначив, що у Хорватії надзвичайно високо цінують стійкість і опір, який український народ чинить російській агресії, і висловив солідарність з Україною.

"Хорватія послідовно підтримувала Україну в політичному, дипломатичному, правовому, фінансовому, гуманітарному і технічному планах. Ми продовжуватимемо надавати цю допомогу, чітко розуміючи, що ми робимо це як країна, яка завжди була переконана в тому, що ми знаходимося на правильному боці історії, на правильному боці етики" , - сказав Пленкович.

Він додав, що Хорватія, безумовно, підтримуватиме подальші обмежувальні заходи проти Росії на рівні ЄС.

"Ми підтримували п’ять попередніх пакетів і зараз співпрацюємо по лінії шостого пакету" , - зазначив прем’єр-міністр.

Пленкович також відзначив, що Хорватія завжди підтримувала Україну на шляху до ЄС, і пообіцяв допомогу в подальших кроках уже на рівні Європейської ради.