Пленкович: Хорватія продовжить підтримку України
Хорватія продовжить послідовно підтримувати Україну в різних сферах життя, оскільки переконана, що це вибір правильного боку історії та етики, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович на спільному брифінгу з президентом України в Києві.
Глава хорватського уряду відзначив, що у Хорватії надзвичайно високо цінують стійкість і опір, який український народ чинить російській агресії, і висловив солідарність з Україною.
"Хорватія послідовно підтримувала Україну в політичному, дипломатичному, правовому, фінансовому, гуманітарному і технічному планах. Ми продовжуватимемо надавати цю допомогу, чітко розуміючи, що ми робимо це як країна, яка завжди була переконана в тому, що ми знаходимося на правильному боці історії, на правильному боці етики", - сказав Пленкович.
Він додав, що Хорватія, безумовно, підтримуватиме подальші обмежувальні заходи проти Росії на рівні ЄС.
"Ми підтримували п’ять попередніх пакетів і зараз співпрацюємо по лінії шостого пакету", - зазначив прем’єр-міністр.
Пленкович також відзначив, що Хорватія завжди підтримувала Україну на шляху до ЄС, і пообіцяв допомогу в подальших кроках уже на рівні Європейської ради.