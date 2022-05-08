Перша леді США відвідала Ужгород

Джилл Байден під час свого турне Східною Європою відвідала Ужгород, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє telegram-канал Закарпатської ОДА.

Там повідомляється, що Джілл Байден у День матері 8 травня перебувала з візитом в Ужгороді, де зустрілася з українською першою леді Оленою Зеленською.

"Джіл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де продовжуються бойові дії. Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", - йдеться у повідомленні.

Там додають – "із зрозумілих причин візит до Ужгорода не анонсувався та тримався у максимальній таємниці та був закритий для ЗМІ. На зустрічі була лише прес-служба Білого дому".

Наразі Джилл Байден уже покинула територію України.

Нагадаємо, цього тижня перша леді США провела турне Східною Європою, відвідавши Словаччину ту Румунію. В обох країнах вона зустрічалась із українськими біженцями.

Візит Джилл Байден до Східної Європи проходить у той час, коли президент Джо Байден вимагає від Конгресу надання додаткових 33 мільярдів доларів на безпеку та економічну допомогу Україні.