Мінекономіки: Україна планує розширити договір про вільну торгівлю з Канадою
Україна і Канада мають намір розширити Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) найближчими тижнями, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
"Під час переговорів представники уряду України та Канади вирішили повернутися до роботи над розширенням Угоди про ЗВТ між країнами і завершити напрацювання протягом найближчих тижнів", - сказано в повідомленні.
При цьому в міністерстві наголосили, що важливим кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торговельних мит на українські товари слідом за ЄС і Великою Британією.
"Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і цим же зміцнить українську економіку і обороноздатність нашої держави", - пояснюють у відомстві.
Раніше ми повідомляли, що Україна зацікавлена у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій.