Мінекономіки: Україна планує розширити договір про вільну торгівлю з Канадою

Україна і Канада мають намір розширити Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) найближчими тижнями, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Під час переговорів представники уряду України та Канади вирішили повернутися до роботи над розширенням Угоди про ЗВТ між країнами і завершити напрацювання протягом найближчих тижнів" , - сказано в повідомленні.

При цьому в міністерстві наголосили, що важливим кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торговельних мит на українські товари слідом за ЄС і Великою Британією.

"Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і цим же зміцнить українську економіку і обороноздатність нашої держави" , - пояснюють у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що Україна зацікавлена у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій.