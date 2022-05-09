У Німеччині попередили про загрозу найсильнішого голоду з 1945 року

Посуха, пандемія коронавірусу та російська війна в Україні можуть викликати у світі "найсильніший з часів Другої світової війни" голод.﻿ Про це заявила міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, повідомляє Економічна правда.

Німецький міністр нагадала, що, за даними Всесвітньої продовольчої програми, від голоду у світі страждає 300 млн людей, і ці оцінки коригуються у бік збільшення.

"Послання таке: нам може загрожувати сильний голод з часів Другої світової війни та мільйони жертв" , – сказала Шульце.

За її словами, ціни на продовольство в усьому світі зросли на третину та перебувають на рекордному рівні.

Раніше про те, що світові може загрожувати продовольча криза, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш. Він закликав повернути на світові ринки добрива та продукти з України, Росії та Білорусі.

На початку квітня Продовольча та сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках рослинних олій та зернових через війну в Україні. Ціни на продовольство у світі у березні зросли на 33,6% у річному вираженні.

В останні три роки на частку України та Росії припадало близько 30% світового експорту пшениці та 20% світового експорту кукурудзи. Ціни лише на пшеницю злетіли на 19,7%.