Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: що обговорили

Глава Стортингу Норвегії Масуд Гарахані сьогодні, 8 травня, прибув у Київ з офіційним візитом. Політик зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс президента.

Політики під час зустрічі обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії та можливість взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

Зеленський подякував главі парламенту Норвегії за рішення про надання Україні оборонного озброєння, фінансову та гуманітарну допомогу. Своєю чергою Гарахані запевнив президента у підтримці.

До зустрічі з Зеленським очільник Стортингу відвідав зруйновані російськими окупантами Ірпінь та Бучу у Київській області.

Нагадаємо, сьогодні у Київ з офіційним візитом прибули глава німецького Бундестагу, а також очільник уряду та міністр закордонних справ Хорватії. Політики провели зустріч з Володимиром Зеленським.

Крім того, сьогодні до України приїхала перша леді США Джилл Байден.