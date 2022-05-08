Кулеба обговорив з Блінкеном нові санкції проти Росії

Кулеба обговорив з Блінкеном нові санкції проти Росії
Фото: flickr

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном посилення санкційного тиску на РФ та забезпечення глобальної продовольчої безпеки, повідомляє Новое время.

"У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з держсекретарем Блінкеном скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки", — написав Кулеба у Twitter.

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