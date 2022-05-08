Кулеба обговорив з Блінкеном нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном посилення санкційного тиску на РФ та забезпечення глобальної продовольчої безпеки, повідомляє Новое время.

"У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з держсекретарем Блінкеном скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки" , — написав Кулеба у Twitter.