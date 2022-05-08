США повертають посольство до Києва
Посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у прес-релізі посольства США, розісланого українським медіа.
Журналістів було запрошено на відеозйомку прибуття американських дипломатів до посольства США у Києві та спілкування з дипломатами.
У прес-релізі особливо наголошено, що повернення посольства приурочене до дня перемоги над нацизмом.
Нагадаємо, 26 квітня американські дипломати повернулися до України вперше після вторгнення Росії, а 27 квітня повідомили, що надалі поїздки до Львова почастішають.
При цьому можливе повернення посольства США до Києва анонсувалося лише до кінця травня, і то у разі, якщо вирішуватиме ситуація з безпекою.
"Ми продовжимо приїжджати з Польщі до України на денний час протягом тижня-двох. І ми дуже сподіваємось, що обставини дозволять повернутися до Києва до кінця травня", - заявляла напередодні Крістіна Квін.