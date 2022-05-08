РосЗМI: Google почав блокувати акаунти російських депутатів
Кільком депутатам Держдуми РФ, проти яких запровадили санкції, надійшли повідомлення про блокування їхніх сторінок у соцмережах, повідомляє Українська правда.
Про це пише російське державне інформагентство "РИА новости".
Спершу російським пропагандистам повідомила про блокування акаунту в Google пресслужба депутатки Ніни Останіної. Також видалили її Youtube-канал.
У повідомленні від Google зазначено, що таке рішення ухвалили через запроваджені проти неї санкції.
Останіна є депутаткою фракції Компартії РФ.
Також про подібні повідомлення щодо блокування отримали комуніст Михайло Матвєєв та "єдинороси" Марія Бутіна і Євгеній Федоров.