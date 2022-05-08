ЗМІ: посольства США та Канади відновлюють роботу у Києві
США та Канада повертають своїх дипломатів у Києві після майже трьох місяців перерви, повідомляє Новое время.
Американські дипломати повернулися до Києва 8 березня, повідомила журналіст WSJ Вів'єн Салама в Twitter. За її даними, це не постійний переїзд до Києва.
"Чиновники приїхали, щоб разом з українськими чиновниками відсвяткувати День Перемоги у Європі", — повідомила вона.
Також про повернення до Києва повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
"Щойно приїхали до Києва! Рада повернутись у День Перемоги в Європі. Слава Україні", — написала вона.
Під час візиту до Києва прем'єр Канади Джастін Трюдо повідомив, що посольство його країни також повернеться до столиці України та підняв прапор біля диппредставництва.
Раніше, 8 травня, про повернення посольства до Києва повідомив прем'єр Хорватії Андрій Пленкович.