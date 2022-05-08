ЗМІ: посольства США та Канади відновлюють роботу у Києві

США та Канада повертають своїх дипломатів у Києві після майже трьох місяців перерви, повідомляє Новое время.

Американські дипломати повернулися до Києва 8 березня, повідомила журналіст WSJ Вів'єн Салама в Twitter. За її даними, це не постійний переїзд до Києва.

U.S. officials arrive at the embassy in Kyiv for the first time since they were evacuated in February. pic.twitter.com/O53xy6T2UY — Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022

"Чиновники приїхали, щоб разом з українськими чиновниками відсвяткувати День Перемоги у Європі" , — повідомила вона.

Також про повернення до Києва повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Щойно приїхали до Києва! Рада повернутись у День Перемоги в Європі. Слава Україні" , — написала вона.

Під час візиту до Києва прем'єр Канади Джастін Трюдо повідомив, що посольство його країни також повернеться до столиці України та підняв прапор біля диппредставництва.

Раніше, 8 травня, про повернення посольства до Києва повідомив прем'єр Хорватії Андрій Пленкович.